Haaretz : Trump ne souhaite pas revenir à une guerre totale avec l’Iran

Selon un rapport de l’agence de presse Abna, le journal sioniste Haaretz a écrit dans un article : Malgré les menaces de Donald Trump, président des États-Unis, de détruire les infrastructures iraniennes, il ne semble pas très enclin à revenir à une guerre totale.

Ce média sioniste a ajouté : Cependant, aucun changement fondamental n’est survenu dans la position de Trump, et c’est toujours lui-même qui prend la décision finale.

Haaretz a évoqué la montée des tensions dans la région du golfe Persique après l’annonce du plan américain pour rouvrir le détroit d’Ormuz, et a ajouté : D’une seule décision, Trump a considérablement élevé le niveau des tensions dans le golfe Persique. Actuellement, la poursuite du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran dépend à nouveau du degré de retenue des deux parties – une situation qui pourrait également affecter directement Tel Aviv.

Le site internet de la chaîne Al Jazeera a également traité dans un rapport des développements du premier jour du soi-disant plan de Trump concernant le détroit d’Ormuz, et a écrit : Le premier jour du plan « Opération Liberté » annoncé par Donald Trump, président des États-Unis, a été entouré de doutes et d’ambiguïtés, et il n’y avait aucun signe de la « libération » promise des navires bloqués dans ce détroit vital. Les estimations indiquent que depuis le début de la guerre des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran il y a 66 jours, des centaines de navires ont été immobilisés dans le détroit d’Ormuz.