La Russie et Oman soulignent la nécessité de parvenir à un accord sur l’Iran

Selon l’agence de presse Abna citant Russia al-Youm, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que « Sergueï Lavrov » s’est entretenu avec son homologue omanais « Badr al-Bousaïdi » de la situation au Moyen-Orient.

Selon les informations de ce ministère, Sergueï Lavrov et Badr al-Bousaïdi ont discuté par téléphone de la situation au Moyen-Orient et de la crise du Golfe Persique.

Dans un communiqué publié sur le site web du ministère, il est indiqué : « Lors de l’entretien des ministres des Affaires étrangères russes et omanais, les aspects actuels de l’agenda moyen-oriental ont été discutés, en mettant l’accent sur la situation dans la région du Golfe Persique. »

Le communiqué ajoute : « Les deux parties ont souligné l’importance d’éviter la répétition de la violence et des dommages aux infrastructures civiles résultant des frappes visant le territoire iranien ainsi que les pays arabes voisins. »

Le ministère russe des Affaires étrangères a noté : « Les deux ministres ont souligné la nécessité de contribuer à un retour rapide à un accord politique et diplomatique concernant la situation autour de l’Iran. »

Selon le communiqué de la diplomatie russe, « Sergueï Lavrov a souligné la disposition de Moscou à fournir l’aide nécessaire pour atteindre les objectifs visés. »