Agence de presse Abna, service international : Le 6 mai 2025, la présence militaire américaine sur les côtes de la mer Rouge au Yémen a pris fin, et les navires américains ont été contraints de fuir face aux forces armées yéménites.

La résistance yéménite a prouvé au monde dans ce conflit que l’équilibre des forces ne se mesure plus à la puissance militaire et au nombre de porte-avions, mais à la volonté d’une armée et d’un peuple qui ne reculent pas et qui sont invincibles.

L’échec de la dissuasion militaire américaine à Bab el-Mandeb et Hormuz

Les contradictions de Donald Trump, le président américain, et la confusion de son gouvernement aujourd’hui dans l’agression contre la République islamique d’Iran nous rappellent les contradictions et la confusion de son gouvernement pendant l’agression militaire contre le Yémen. Trump, qui a eu ces derniers mois l’illusion de terminer la guerre contre l’Iran en quelques semaines, avait auparavant également caressé l’illusion de conquérir le Yémen en quelques semaines afin de pouvoir ouvrir le passage maritime pour la navigation de l’ennemi sioniste en mer Rouge.

L’administration Trump, sur la base de l’illusion de la puissance et de la dissuasion, avait fixé un calendrier limité pour son invasion du Yémen et prétendait que ces attaques ne dureraient pas plus de « quelques semaines », mais le cours des événements de la guerre n’a pas tourné en sa faveur.

La vaste flotte militaire américaine, après 52 jours d’agression militaire contre le Yémen au cours desquels elle a effectué plus de 1700 frappes aériennes et bombardements maritimes, a été confrontée à une réalité difficile sur le terrain imposée par Sanaa.

L’armée yéménite a surpris Washington pendant cette période par ses capacités militaires efficaces, abattant 7 drones espions de type MQ-9, et plus important encore, a contraint le porte-avions Harry Truman à fuir plus tôt que prévu, et a contraint les porte-avions Vinson et Eisenhower à fuir à l’aide de ses missiles et drones, au point que la vitesse de ces navires pendant leur fuite a provoqué la chute et le naufrage d’un chasseur avancé F18 américain dans les eaux chaudes de la région.

Finalement, Washington, réalisant qu’une opération offensive contre le Yémen ne pouvait pas produire les résultats souhaités et qu’elle imposait d’énormes coûts à son économie et à son industrie militaire, a préféré se retirer de la région et se tourner à nouveau vers une solution politique, une médiation internationale et un accord.

Un accord soutenu par Oman était « nécessaire » pour la sortie de l’Amérique de la crise de la mer Rouge afin qu’elle sorte de cette guerre avec moins de perte de prestige. Cela s’est produit alors que Trump essayait de faire croire à l’opinion publique que Sanaa s’était rendue. Cet accord a finalement été une victoire pour le Yémen et une reconnaissance du nouvel équilibre dissuasif que le Yémen a imposé à la région, sans faire aucune concession à l’ennemi dans son soutien à Gaza et à la Palestine, et en poursuivant le blocus maritime du régime sioniste.

L’accord de cessez-le-feu omanais entre Sanaa et Washington a été un tournant majeur dans le cours du conflit, a brisé l’illusion de l’orgueil et de la domination américaine dans la région, et c’est exactement ce que nous attendons de voir se répéter dans la phase actuelle du conflit américano-sioniste avec l’Iran. Cet accord a détruit la dissuasion américaine dans la région, a imposé de nouvelles et difficiles équations aux forces navales américaines dans la région, et a écrit une nouvelle fin à l’ère des porte-avions américains. C’est un point que le magazine américain The Atlantic a également souligné, et de nombreux membres de la marine américaine, soldats et officiers, et même Trump lui-même, ont décrit les Yéménites comme courageux.