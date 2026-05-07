Le Hezbollah a visé un poste de commandement sioniste dans le sud du Liban

Selon l’agence de presse Abna citant le média Al-Ilam al-Harbi, le Hezbollah libanais a déclaré avoir visé par drone un poste de commandement de l’armée du régime sioniste dans le sud du Liban.

Dans un communiqué du Hezbollah concernant cette opération, il est dit : « Dans le cadre de la défense du Liban et de son peuple, et en réponse à la violation de la trêve par l’ennemi israélien et aux frappes visant les villages du sud du Liban qui ont conduit au martyre et à la blessure de plusieurs civils, les combattants de la résistance islamique ont visé avec précision, à 10h18 ce matin (jeudi), le poste de commandement de l’armée d’occupation dans la localité d’Al-Bayyada à l’aide d’un drone explosif. »

Les combattants de la résistance islamique ont également, à 14h00 cet après-midi, pilonné à la roquette le centre de rassemblement de véhicules militaires de l’armée d’occupation dans la localité de Shamaa.