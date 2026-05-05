Pakistan : Le cessez-le-feu dans la région doit être respecté

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, a insisté : « Le cessez-le-feu dans la région doit être respecté et honoré. »
Il a ajouté que le respect du cessez-le-feu vise à donner une chance à la diplomatie dans le cadre de pourparlers.
Cela survient alors que les États-Unis, violant les dispositions du cessez-le-feu dans la région du détroit d'Ormuz et du golfe Persique, mènent des actions de harcèlement et bellicistes pour déstabiliser la situation.
5 mai 2026 - 14:00
Code d'info: 1810172
Source: ABNA
Le Premier ministre pakistanais a souligné la nécessité de respecter le cessez-le-feu dans la région.
Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, a insisté : « Le cessez-le-feu dans la région doit être respecté et honoré. »
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