Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, a insisté : « Le cessez-le-feu dans la région doit être respecté et honoré. »

Il a ajouté que le respect du cessez-le-feu vise à donner une chance à la diplomatie dans le cadre de pourparlers.

Cela survient alors que les États-Unis, violant les dispositions du cessez-le-feu dans la région du détroit d'Ormuz et du golfe Persique, mènent des actions de harcèlement et bellicistes pour déstabiliser la situation.