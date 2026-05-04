Le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à sa condition antérieure ; nous n'avons pas de négociations dans le domaine nucléaire.

Selon le correspondant d'ABNA, Ebrahim Rezaei, décrivant la réunion d'aujourd'hui (mardi 14 Ordibehesht) de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement avec Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré : « Lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a présenté un rapport sur les activités, les programmes et les actions de l'appareil de politique étrangère pendant la guerre de 40 jours et après jusqu'à aujourd'hui, en particulier sur la question des négociations. »

Il a poursuivi : « Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en évoquant la position supérieure de la République islamique d'Iran après la guerre récente et le changement de regard du monde sur le peuple iranien suite à la résistance du peuple pendant la guerre de 40 jours, a déclaré que la guerre récente, malgré certains dommages, a apporté de nombreuses bénédictions grâce au sang du leader martyr et des autres martyrs, et qu'il est de notre devoir de les comprendre et de les protéger. »

Tout le monde considère l'Iran comme une grande puissance importante

Le porte-parole de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil islamique iranien a ajouté : « Araghchi a souligné que la position de la République islamique d'Iran a beaucoup changé par rapport à avant la guerre de 40 jours, et que l'on considère l'Iran comme une grande puissance importante ; l'ennemi pensait que l'Iran était affaibli, mais dans cette guerre, il a vu que l'Iran faisait face à la plus grande force armée du monde et à deux puissances nucléaires et les a empêchés d'atteindre leurs objectifs. »

Le représentant du peuple de Dashtan au Conseil islamique iranien a déclaré : « Selon les explications du ministre des Affaires étrangères, l'ennemi a utilisé toutes les méthodes pour soumettre l'Iran, y compris les émeutes, le coup d'État, l'attaque militaire, les mouvements séparatistes et d'autres actions, mais a échoué ; personne ne pensait que l'Iran serait capable d'étendre la guerre aux objectifs américains dans la région et de fermer le détroit d'Ormuz, mais l'Iran l'a fait avec force pendant la guerre. »

Rezaei a poursuivi : « Araghchi a déclaré que le ton des pays après la guerre envers l'Iran a changé et que la doctrine de sécurité régionale a également changé, de sorte qu'auparavant elle était basée sur les bases américaines, mais maintenant elle a changé, car ces bases sont devenues un facteur contre la sécurité et ne créent pas la sécurité, mais causent même l'insécurité. »