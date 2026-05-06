Baisse de 2 % du prix du pétrole Brent après le retrait de Trump du « projet de liberté »

Selon un rapport du correspondant de l'ABNA citant Oil Price, après l'annonce du retrait de Donald Trump du projet dit « Projet de liberté », le marché mondial du pétrole a connu une baisse des prix, et le prix du pétrole Brent a chuté d'environ 2 % pour atteindre 108,4 dollars le baril.

Lors des échanges de mardi, le prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 1,5 % à 100,7 dollars le baril. Le pétrole brut Murban s'est négocié en baisse de 1,3 % à 106 dollars.

Parallèlement, le gaz naturel a baissé de 0,32 % à 2,779 dollars, l'essence de 0,62 % et le fioul domestique de 0,53 %.

L'indice WTI Midland a enregistré la plus forte baisse parmi les indices, chutant de 4,17 % à 105,9 dollars. Le panier pétrolier de l'OPEP a baissé de 3,77 % à 116,5 dollars, tandis que le panier pétrolier indien est resté à 118,7 dollars, inchangé par rapport à la veille.

Les analystes du marché de l'énergie attribuent la récente baisse des prix à l'augmentation des incertitudes politiques aux États-Unis et à l'ajustement des attentes concernant la poursuite des programmes énergétiques du gouvernement américain après le retrait de Trump du projet de liberté.