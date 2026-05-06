Le ministre chinois des Affaires étrangères : L'agitation guerrière des États-Unis et d'Israël contre l'Iran est illégale

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, lors de sa rencontre avec Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, a déclaré que Pékin était prêt à poursuivre ses efforts pour réduire le niveau de tensions dans la région.

Il a qualifié un cessez-le-feu complet d'inévitable et a souligné que la région se trouve à un tournant décisif et que des rencontres directes entre les parties sont nécessaires.

Wang Yi, dans ses déclarations lors de la rencontre avec son homologue iranien, a qualifié d'illégale l'agitation guerrière des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran.

Le chef de la diplomatie de notre pays a également, lors de cette rencontre, tout en remerciant la Chine pour ses positions fermes, en particulier dans la condamnation de l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre notre pays, qualifié Pékin d'ami proche de Téhéran et souligné que la coopération entre les deux pays dans les circonstances actuelles se poursuit plus fortement que par le passé.

Araghchi a de nouveau souligné que la guerre imposée à l'Iran constitue une agression flagrante et une violation claire des lois et des chartes internationales.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a également déclaré que l'Iran fera tout son possible pour préserver ses droits et intérêts légitimes dans les négociations, et n'acceptera qu'un accord juste et global.