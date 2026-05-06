Le ministre chinois des Affaires étrangères salue la résistance et la fermeté du peuple iranien

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays qui s’est rendu à Pékin à la tête d’une délégation diplomatique, a rencontré ce mercredi matin Wang Yi, le secrétaire de la Commission des affaires étrangères du parti au pouvoir et ministre chinois des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, les différentes dimensions des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, y compris économique et commercial, ainsi que le processus de mise en œuvre des accords conclus entre eux ont été discutés.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, évoquant les liens anciens entre les deux grandes civilisations iranienne et chinoise, a décrit la Chine comme un ami proche et un partenaire stratégique de l’Iran, et a souligné la volonté sérieuse et ferme du gouvernement de la République islamique d’Iran de promouvoir de manière globale les relations stratégiques et amicales entre les deux pays dans le cadre du partenariat stratégique global Iran-Chine fondé sur le respect et la confiance mutuels, et a déclaré : « Nous croyons que la coopération et le partenariat stratégique entre les deux pays se poursuivront dans les nouvelles conditions avec plus de force que par le passé. »

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, décrivant les crimes commis par les États-Unis et le régime sioniste contre la nation iranienne et les violations flagrantes du droit international humanitaire dans la guerre imposée de quarante jours, a salué la position de principe de la Chine condamnant la violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies par les États-Unis et Israël, ainsi que l’approche responsable de ce pays face à l’abus du Conseil de sécurité des Nations Unies par les États-Unis.

Il a exprimé l’espoir qu’avec le début de la présidence tournante de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies et la poursuite du rôle efficace de Pékin, nous assisterons à des évolutions constructives visant à empêcher la poursuite des violations de la loi et de l’atteinte à la paix et à la sécurité internationales.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également informé son homologue chinois des dernières évolutions liées au processus diplomatique et aux efforts et initiatives en cours pour mettre fin à la guerre imposée par les États-Unis et le régime sioniste contre la République islamique d’Iran, y compris le déroulement des pourparlers Iran-États-Unis sous la médiation du Pakistan, et a déclaré : « De même que l’Iran s’est montré avec autorité sur le front de la légitime défense et reste pleinement prêt à faire face à toute malveillance, il est également sérieux et ferme sur la scène diplomatique. »

Le ministre chinois des Affaires étrangères, saluant la résistance et la fermeté du peuple iranien face aux agresseurs ainsi que la bonne foi et l’approche responsable de l’Iran, en particulier les efforts de son homologue iranien pour poursuivre le processus diplomatique et empêcher l’escalade des tensions dans la région, a souligné la position ferme de la Chine en faveur de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de la sécurité nationale de l’Iran, et a déclaré : « La position de principe de la Chine est l’opposition au recours à la force et à la poursuite de cette guerre illégale, dont les conséquences désastreuses ont pesé non seulement sur l’Iran, mais contre tous les pays et peuples de la région et du monde. »

Le ministre chinois des Affaires étrangères, évoquant le plan en quatre points du président de son pays pour une cessation immédiate et définitive de la guerre et l’établissement d’une paix et d’une sécurité durables dans la région, a souligné le ferme soutien de la Chine à la diplomatie et au dialogue pour le règlement des questions.

Lors de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères de l’Iran et de la Chine, examinant la dernière situation du suivi et de la mise en œuvre des accords et plans de coopération entre eux dans divers domaines économiques et commerciaux, ont échangé leurs points de vue sur les opportunités et les capacités de développement accru des relations et ont convenu de la poursuite des rencontres et consultations des hauts responsables des deux pays.