La Chine souligne l’importance des relations stratégiques avec l’Iran

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : « L’arrêt complet des hostilités et la poursuite des pourparlers entre Téhéran et Washington revêtent une importance capitale. »

Le communiqué ajoute : « Nous espérons que les parties répondront bientôt aux demandes de la communauté internationale pour un passage sûr dans le détroit d’Ormuz. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a insisté : « Pékin est un partenaire stratégique fiable pour l’Iran. »

Auparavant, le ministre chinois des Affaires étrangères, qualifiant d’illégale l’agitation guerrière des États-Unis et du régime sioniste contre notre pays, avait fait part de la disposition de Pékin à œuvrer pour réduire les tensions dans la région.

Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, lors de sa rencontre avec Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, a annoncé que Pékin était prêt à poursuivre ses efforts pour réduire le niveau de tensions dans la région. Il a qualifié un cessez-le-feu complet de question incontournable et a souligné que la région se trouve à un tournant décisif et que des rencontres directes entre les parties sont nécessaires.