Entretien téléphonique des ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui se trouve à Pékin pour rencontrer et consulter des responsables chinois, a déclaré qu'il s'était entretenu par téléphone ce mercredi après-midi avec Faisal ben Farhan, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite.

Au cours de cet entretien, les deux parties, tout en examinant les dernières évolutions régionales, ont souligné la nécessité de poursuivre la voie de la diplomatie et de la coopération entre les pays de la région pour prévenir l'apparition et l'escalade des tensions.