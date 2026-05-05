L’après-guerre et le début d’une nouvelle ère de développement technologique dans les grandes industries énergétiques en Iran

Selon le journaliste d’Abna : Dans la continuité des développements récents et des conséquences de la troisième guerre imposée, la restauration des infrastructures endommagées du pays, en particulier dans le secteur de l’énergie et des industries stratégiques, est devenue l’une des principales priorités de la politique. Les experts estiment que l’ampleur des dommages causés aux industries énergivores et à l’écosystème technologique du pays a doublé la nécessité de redéfinir la voie du développement et de s’orienter vers des approches novatrices basées sur la technologie.

Seyed Mehdi Nourbakhsh, secrétaire de l’état-major du développement de l’économie fondée sur la connaissance pour l’eau, l’énergie et l’environnement au sein du vice-président de la République pour la science, la technologie et l’économie fondée sur la connaissance, s’exprimant lors d’un entretien avec Mehr News, a évoqué les conséquences de la troisième guerre imposée et a déclaré : Au cours de cette crise, une partie importante des infrastructures stratégiques du pays, en particulier dans le domaine des industries énergivores, a été exposée à des attaques directes, ce qui a entraîné de graves dommages à la capacité de production industrielle ainsi qu’à l’écosystème technologique du pays.

Il a poursuivi : Dans ce processus, des industries telles que l’acier, la pétrochimie, les raffineries et les centrales électriques, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises fondées sur la connaissance et axées sur la technologie, ont subi des dommages, notamment la destruction d’équipements, la perturbation des réseaux énergétiques et la perte d’une partie de leurs capacités humaines et spécialisées.

Nourbakhsh a ensuite évoqué certaines propositions et solutions concrètes basées sur la technologie visant à rétablir la capacité de production, à accroître la stabilité des infrastructures et à réduire la vulnérabilité de ces secteurs, et a déclaré : Le développement d’infrastructures de production de GNL, la récupération de l’hélium et la transition progressive vers l’hydrogène vert dans le but de répondre aux besoins intérieurs et d’améliorer la résilience nationale font partie des exigences importantes du processus de reconstruction des grandes industries énergétiques.