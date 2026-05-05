« Le plan d’action stratégique pour la gestion du détroit d’Ormuz » doit être approuvé le plus rapidement possible

Mojtaba Yousefi, dans un entretien concernant le dernier état de l’examen et de la détermination du nouveau régime juridique du détroit d’Ormuz, a déclaré : Compte tenu de la guerre totale que les États-Unis et le régime sioniste ont déclenchée contre nous, la République islamique d’Iran a le droit de se défendre. Nous n’avons pas commencé la guerre, mais une guerre totale nous a été imposée, et nous avons le droit de nous défendre.

Il a poursuivi : Malheureusement, certains pays de la région, malgré la politique de bon voisinage de la République islamique d’Iran, se sont en quelque sorte engagés sur la voie de l’hostilité et de la coopération avec l’ennemi. Certains pays du golfe Persique ont même joué un rôle dans les attaques contre notre peuple en mettant à disposition des bases et une aide logistique, alors que nous avons toujours respecté le principe du bon voisinage.

Le député d’Ahvaz au Parlement a souligné : L’un de nos outils importants pour gérer cette situation est l’exploitation des capacités géopolitiques régionales et mondiales, au premier rang desquelles se trouve la gestion du détroit d’Ormuz. Cette question fait partie de notre droit à la légitime défense, et c’est précisément ce qui a permis d’endiguer une partie des exigences excessives de l’ennemi.

Yousefi a déclaré que le détroit d’Ormuz, en tant que l’une des voies d’eau les plus importantes au monde, revêt une importance stratégique très élevée, et a dit : Dans de telles circonstances, pour assurer la sécurité durable du pays et utiliser l’avantage défensif, il est nécessaire d’organiser la gestion de ce détroit dans le cadre de nouvelles lois.

Le membre de la commission de la construction du Parlement a rappelé : Comme notre imam martyr l’a souligné, plus nous avons une législation forte sur la scène internationale, plus la main du gouvernement est libre pour agir. De même, le Guide suprême de la révolution a insisté, dans divers messages, dont le message du Nouvel An et la Journée nationale du golfe Persique, sur la nécessité d’une gestion indépendante du détroit d’Ormuz.