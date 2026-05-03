Le passage d’un pétrolier géant iranien à travers le blocus naval américain

Selon l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera, la plateforme TankerTrackers a rapporté qu’un pétrolier iranien transportant 1,9 million de barils de pétrole a réussi à traverser le blocus naval américain dans la région et à atteindre l’Extrême-Orient.

La plateforme a rapporté qu’un pétrolier géant VLCC appartenant à la Compagnie nationale pétrolière iranienne (NITC), transportant plus de 1,9 million de barils de pétrole brut (d’une valeur estimée à 220 millions de dollars), a traversé ledit blocus naval.

Ce navire, connu sous le nom de « HUGE », a été aperçu pour la dernière fois il y a plus d’une semaine au large des côtes du Sri Lanka et se trouve actuellement en train de traverser le détroit de Lombok en Indonésie vers l’archipel de Riau.

Le site web d’Al Jazeera a également rapporté hier qu’une analyse des informations publiées par les centres de navigation maritime montre que depuis le début du blocus naval américain contre les navires liés aux ports iraniens le 13 avril dernier, 81 navires sur un total de 145 ont traversé le détroit d’Ormuz en violation de ce blocus. Ce nombre de traversées représente environ 56 % des navires depuis l’entrée en vigueur de la décision américaine.

L’analyse des données de la plateforme Marine Traffic montre que 53 navires ont traversé le détroit d’Ormuz en violant le blocus américain. Ces navires venaient soit des ports iraniens, soit s’y rendaient, soit arboraient le pavillon iranien. Parmi eux, 11 navires figuraient sur la liste des sanctions américaines.