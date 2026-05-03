Selon l’agence de presse ABNA, la chaîne de télévision Al-Mayadeen a souligné dans un article que les États-Unis ne sont plus considérés comme un partenaire de négociation fiable, non pas en raison d’un déclin de puissance, mais à cause de la perte de leur « crédibilité, continuité et discipline institutionnelle ». La politique étrangère du pays, en particulier récemment, est passée des voies institutionnelles et diplomatiques à des décisions personnelles, changeantes et parfois contradictoires. Le remplacement des processus organisés par des déclarations ponctuelles et médiatiques a conduit à une instabilité dans les messages et les engagements.

Ce média arabe a ajouté : Par le passé, même les diplomacies informelles agissaient dans un cadre institutionnel et stable, mais aujourd’hui le rôle d’institutions comme le département d’État est affaibli et des vides de gestion considérables ont été créés. Ce processus a conduit à l’érosion de la « mémoire institutionnelle » et à une réduction de la capacité des États-Unis à honorer leurs engagements à long terme. Le retrait d’accords tels que le JCPOA et les traités de contrôle des armements a exacerbé cette instabilité et envoyé un message clair aux autres pays : un accord avec les États-Unis pourrait être temporaire et dépendant des changements de gouvernement.

Al-Mayadeen a écrit : En conséquence, les pays se sont tournés vers des voies alternatives, telles que la médiation de puissances régionales ou des accords en dehors du cadre de Washington. La diplomatie américaine ressemble de plus en plus à un « spectacle politique » plutôt qu’à un processus réel. Cette tendance est un signe du déclin de la capacité d’une grande puissance à transformer son influence en résultats durables.