Destruction d’un monastère par les occupants sionistes au Liban

Selon l’agence de presse ABNA, les médias libanais ont rapporté que le régime sioniste a détruit un monastère chrétien dans le village frontalier de Yaroun à l’aide d’un bulldozer.

Ceci alors que l’armée du régime sioniste prétend que des soldats sionistes ont endommagé une maison dans cette zone, et que cette maison n’arborait aucun signe indiquant un lieu religieux !

Une organisation caritative catholique au Liban a déclaré que des soldats sionistes ont détruit ce monastère.

Dans un communiqué de cette organisation, il est dit : Nous condamnons fermement cet acte délibéré de destruction d’un lieu de culte ainsi que la destruction systématique de maisons dans le sud du Liban, visant à empêcher le retour des civils.

Plus tôt, une vidéo avait également été publiée montrant un soldat sioniste insultant une statue de Jésus-Christ dans l’une des régions du sud du Liban.