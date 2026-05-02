Le général Esadi : Des actions surprises sont prévues contre l'ennemi

Selon l'agence de presse ABNA, le général « Mohammad Jafar Esadi » a analysé dans un entretien les évolutions régionales et la possibilité de tensions entre l'Iran et les États-Unis : Un nouveau conflit entre l'Iran et l'Amérique est probable, et les preuves montrent que l'Amérique ne respecte aucun pacte ou accord. Les actions et déclarations des responsables américains sont principalement médiatiques, d'abord pour empêcher la chute des prix du pétrole, et ensuite pour sortir de l'impasse qu'ils ont eux-mêmes créée.

Le général Esadi a déclaré : L'estimation des militaires est que l'Amérique, qu'elle mène ou non une opération contre l'Iran, est tombée dans ce piège et n'a aucune issue. Comme notre imam martyr l'a dit, le régime sioniste ne sera plus comme avant le Déluge d'Al-Aqsa ; la situation de l'Amérique ne retournera pas non plus à l'Amérique d'avant l'attaque contre l'Iran. Le monde a compris la vérité sur l'Amérique, et aussi méchante soit-elle, ce n'est plus l'Amérique dont beaucoup avaient peur.

Le vice-inspecteur du quartier général central de Khatam al-Anbiya a également précisé, concernant la réponse des forces armées à toute nouvelle aventure et bêtise des Américains : Nous disposons d'une préparation totale pour faire face à toute action hostile.

Déclarant que nos forces armées doivent leur succès à l'unité et à la présence épique du peuple bien-aimé dans les rues et sur les places, il a ajouté : Grâce à Dieu, l'unité sur laquelle insistaient l'imam Khomeini et notre leader martyr s'est réalisée aujourd'hui malgré toutes les mauvaises propagandes des ennemis, et le pays est uni.

Le général Esadi a ajouté : Non seulement les forces armées et le peuple, mais aussi les groupes politiques qui avaient parfois des divergences d'opinion ont aujourd'hui compris qu'ils doivent préserver l'unité. Cette unité est notre atout, donc nous ne sommes pas inquiets que l'Amérique veuille attaquer à nouveau.

Le vice-inspecteur du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affirmant que des actions surprises sont prévues contre l'ennemi, a souligné : Comme les responsables concernés l'ont dit, des mesures sont prévues pour contrer une nouvelle provocation guerrière des ennemis, qui dépassent leur imagination.