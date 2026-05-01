Scénarios militaires américains face à l’Iran : Entre menaces d’escalade et impasse politique à Washington

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les informations rapportées par le site Axios, le général Brad Cooper, commandant du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), s’apprête à présenter trois scénarios principaux au président américain. Cette démarche fait suite à un précédent briefing tenu le vingt-six février, qui, selon diverses sources, a joué un rôle déterminant dans les récentes décisions militaires.

Trois scénarios sur la table

Le premier scénario implique le lancement d’une vague de frappes intenses et de courte durée contre des infrastructures vitales à l’intérieur de l’Iran. Ces cibles pourraient inclure des ponts, des installations énergétiques et des centrales électriques. L’objectif de ces attaques serait d’exercer une pression maximale sur Téhéran pour le forcer à revenir à la table des négociations et à revoir ses positions sur le dossier nucléaire. Des rapports non officiels ont également évoqué la possibilité d’utiliser le missile hypersonique « Dark Eagle », un projectile capable d’atteindre une vitesse d’environ dix fois celle du son, avec une portée de près de trois mille cinq cents kilomètres, et conçu pour déjouer les systèmes de défense antimissile.

implique le lancement d’une vague de frappes intenses et de courte durée contre des infrastructures vitales à l’intérieur de l’Iran. Ces cibles pourraient inclure des ponts, des installations énergétiques et des centrales électriques. L’objectif de ces attaques serait d’exercer une pression maximale sur Téhéran pour le forcer à revenir à la table des négociations et à revoir ses positions sur le dossier nucléaire. Des rapports non officiels ont également évoqué la possibilité d’utiliser le missile hypersonique « Dark Eagle », un projectile capable d’atteindre une vitesse d’environ dix fois celle du son, avec une portée de près de trois mille cinq cents kilomètres, et conçu pour déjouer les systèmes de défense antimissile. Le deuxième scénario envisage une opération militaire de plus grande envergure, susceptible d’impliquer des troupes terrestres. L’objectif affiché serait de prendre le contrôle de certaines parties du détroit d’Ormuz afin de le rouvrir à la navigation commerciale. Cette option soulève également l’hypothèse de l’utilisation d’unités du corps des Marines pour des opérations d’intervention rapide et des débarquements sur certaines îles sous contrôle iranien, îles stratégiquement utilisées pour fournir une couverture de tir en cas de fermeture du détroit.

envisage une opération militaire de plus grande envergure, susceptible d’impliquer des troupes terrestres. L’objectif affiché serait de prendre le contrôle de certaines parties du détroit d’Ormuz afin de le rouvrir à la navigation commerciale. Cette option soulève également l’hypothèse de l’utilisation d’unités du corps des Marines pour des opérations d’intervention rapide et des débarquements sur certaines îles sous contrôle iranien, îles stratégiquement utilisées pour fournir une couverture de tir en cas de fermeture du détroit. Le troisième scénario se concentre sur l’infiltration de forces spéciales sur le territoire iranien dans le but de s’emparer des réserves d’uranium enrichi. Cette option audacieuse avait déjà fait l’objet de discussions dans les cercles de la Maison Blanche et du Pentagone.

La dissuasion implacable de l’Iran

Face à ces menaces, Téhéran a mis en avant un éventail d’options de représailles en cas de reprise des hostilités, réaffirmant sa position ferme concernant la fermeture potentielle du détroit d’Ormuz. Ces mesures de rétorsion incluent des frappes de missiles et de drones ciblant le régime sioniste et les bases américaines disséminées dans la région, ainsi que des menaces pesant sur les installations énergétiques des pays alliés ou soutiens de Washington.

La République islamique a également proclamé son entière préparation à faire face à toute offensive terrestre. Les commandants militaires iraniens sont convaincus qu’une incursion des forces américaines sur le sol iranien offrirait l’opportunité de leur infliger de très lourdes pertes sur un terrain qu’ils maîtrisent parfaitement. Par ailleurs, l’éventualité d’une extension des tensions jusqu’au détroit de Bab-el-Mandeb a été soulevée, ce qui pourrait propager la crise à d’autres voies maritimes mondiales cruciales.

L’impasse de la « Loi sur les pouvoirs de guerre »

Sur le plan de la politique intérieure américaine, la « Loi sur les pouvoirs de guerre » exige du président qu’il obtienne une autorisation explicite du Congrès pour poursuivre toute opération militaire à l’étranger au-delà d’un délai de soixante jours. Ce délai ayant expiré, Donald Trump se trouve confronté à une obligation légale majeure : obtenir le feu vert du Congrès ou ordonner l’arrêt des opérations militaires.

Cette loi fédérale, adoptée en mille neuf cent soixante-treize, visait historiquement à restreindre le pouvoir du président américain de s’engager unilatéralement dans des conflits armés à l’étranger. Pour qu’une autorisation de prolongation de la guerre contre l’Iran soit accordée, la Chambre des représentants et le Sénat doivent tous deux adopter une résolution conjointe à la majorité simple. Il convient toutefois de rappeler que par le passé, certains présidents américains ont réussi à contourner cette législation en s’appuyant sur d’autres justifications juridiques pour maintenir leurs opérations militaires.

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