37 services Amazon perturbés aux Émirats lors de l'attaque iranienne – La reprise prendra des mois

Selon l'agence de presse ABNA citant Khaleej Times, Amazon a annoncé que la reprise des opérations d'infonuagique aux Émirats arabes unis, endommagées pendant la guerre américaine contre l'Iran, devrait prendre plusieurs mois.

Les centres de données d'Amazon dans la région du Golfe Persique ont été visés par des attaques de drones début mars lors de l'attaque des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran, ce qui a perturbé les services infonuagiques et, d'autre part, a prolongé leur rétablissement.

Un porte-parole d'Amazon, répondant à la plus récente mise à jour concernant un incident lié, a déclaré que la plus récente mise à jour avait eu lieu le 30 avril et concernait des problèmes opérationnels antérieurs survenus en mars.

« Amazon Web Services » est le plus grand fournisseur mondial de services d'infonuagique, avec des clients dans le monde entier. Ses principaux clients incluent des entreprises comme Netflix, BMW et Pfizer, ainsi que de grandes institutions financières, des groupes médiatiques et des organisations du secteur public. Ces services sont également le principal facteur de rentabilité de l'entreprise.

Selon la description de la situation publiée sur le site Web d'« Amazon Web Services », l'institution a recommandé à ses clients de transférer toutes leurs ressources accessibles vers d'autres régions et de récupérer les ressources inaccessibles à partir de sauvegardes distantes le plus rapidement possible.