Fadhassein Maleki a déclaré dans un entretien : L'attaque maritime ou blocus maritime est une tactique. L'objectif de l'ennemi est de placer l'Iran dans une position passive afin de pouvoir imposer ses exigences à la table des négociations.

Après leurs défaites dans les combats terrestres, aériens et navals, les ennemis comptent utiliser cette méthode pour compenser leurs échecs. Heureusement, nos forces armées sont pleinement conscientes de cette menace et des moyens de l'éliminer. L'équipe de négociation et les hauts responsables suivent également la situation avec vigilance.

Nous devons être particulièrement vigilants car la sécurité et la surveillance du détroit d'Ormuz incombent à la République islamique d'Iran. Des pays comme Oman jouent certes un rôle, mais le contrôle final de cette région revient à la République islamique.

Même si cette tactique de blocus maritime échoue, l'ennemi cherchera certainement d'autres moyens de nous frapper. L'Iran a été victorieux sur le champ de bataille et a également l'avantage dans les négociations.

L'Iran a été victorieux dans divers domaines, et l'ennemi est profondément humilié. Même lorsque l'équipe de négociation iranienne a mené des pourparlers à Islamabad, nous avons montré que nous n'acceptions pas de négocier dans des conditions défavorables. Au deuxième cycle des pourparlers d'Islamabad, nous n'avons pas participé – ce qui fut une grande humiliation pour l'Amérique.

Les forces navales de l'armée et des Gardiens de la Révolution surveillent et contrôlent la situation par une division du travail et une coordination précise. En même temps, nous devons par des moyens politiques et diplomatiques coopérer avec certains pays afin que la circulation des navires se fasse selon la volonté de l'Iran.