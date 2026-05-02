Selon l'agence de presse ABNA, Donald Trump, le président américain, a déclaré dans un discours en Floride en référence au vol de pétroliers iraniens par le Pentagone : Nous avons saisi des navires, des cargaisons et du pétrole ; c'est une affaire très rentable. Nous sommes comme des pirates.

L'armée américaine a jusqu'à présent volé plusieurs navires marchands et pétroliers iraniens. La République islamique a déclaré que ces actions de Washington ne resteront pas sans réponse.

Le Pentagone a une longue histoire de piraterie et avait déjà volé plusieurs pétroliers vénézuéliens dans les eaux internationales.

L'aveu de Trump de piraterie, voire de commission de crimes de guerre contre une civilisation, indique que les responsables américains n'adhèrent plus aux valeurs morales, même au niveau des slogans ou de la rhétorique.