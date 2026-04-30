La nouvelle colère de Trump envers ses alliés européens pour leur absence de soutien dans l'agression contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, a exprimé sa colère concernant l'absence de soutien de ses alliés occidentaux dans l'agression contre l'Iran et la question du détroit d'Ormuz, admettant : « J'ai été très déçu car nos alliés de l'OTAN n'ont pas fait droit à ma demande d'aide. »

Il a de nouveau critiqué le Royaume-Uni pour son absence de soutien dans la guerre contre l'Iran, déclarant : « Le Royaume-Uni ne nous a pas aidés dans la guerre en Iran. »

Trump a critiqué le Premier ministre britannique et a ajouté : « [Keir] Starmer a déclaré que son pays nous aiderait après la fin de la guerre, et j'ai répondu qu'à ce moment-là, nous n'aurions plus besoin de vous. »

Il a abordé le sujet de son appel téléphonique avec le président russe et a déclaré : « J'ai parlé aujourd'hui par téléphone avec Poutine des questions concernant l'Iran et l'Ukraine. »

Trump a ajouté que Poutine avait dit qu'il « voulait m'aider à mettre fin à la guerre [contre] l'Iran, mais j'ai répondu que vous deviez mettre fin à votre propre guerre en Ukraine. »

Il a enfin répété ses affirmations de plusieurs semaines et mois concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran, prétendant : « Nous ne permettrons pas à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. »

En réaction au retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP, Trump a également déclaré : « Je pense que c'est très bien, car le résultat final sera positif pour la baisse des prix des carburants. »