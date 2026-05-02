Hausse sans précédent des prix de l'énergie après la guerre contre l'Iran

Selon le correspondant d'ABNA citant le FMI, les marchés mondiaux de l'énergie ont connu en mars 2026 le choc des prix le plus violent des deux dernières années – un événement qui a complètement inversé la tendance à la baisse des prix de janvier 2025 à janvier 2026.

Selon les données du FMI, avant le début de l'agression militaire américaine et israélienne contre l'Iran, les prix de l'énergie étaient orientés à la baisse, de sorte que le prix du gaz naturel en Europe avait atteint en janvier 2026 son plus bas niveau des deux dernières années. Le prix de l'essence aux États-Unis avait également baissé en janvier 2026 par rapport à 2025.

Cependant, à partir de fin février et début mars 2026, les prix de l'énergie dans différentes régions du monde ont soudainement connu une forte augmentation.

Les graphiques du FMI montrent que l'indice des prix du gaz naturel en Asie, qui se situait à environ 70 avant le début de la guerre (dans cet indice, le nombre 100 représente le prix de l'énergie en janvier 2025), est passé à environ 149 en mars – ce qui indique une hausse d'environ 114 % du prix du gaz naturel dans les pays asiatiques. Le prix de l'essence aux États-Unis a également augmenté d'environ 40 % avec le début de la guerre contre l'Iran.

Selon le rapport du FMI, la hausse des prix de l'énergie pourrait réduire la dynamique de croissance de l'économie mondiale et exercer une pression sur les consommateurs de différents pays. L'institution a averti que si les conflits se poursuivent au Moyen-Orient, les prix de l'énergie pourraient encore augmenter et l'économie mondiale pourrait subir des dommages plus étendus.