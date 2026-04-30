La Russie : Nous assistons à la crise la plus profonde de l’industrie pétrolière mondiale

Selon l’agence de presse Abna, citant RIA Novosti, Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, a déclaré : « La Russie, en tant que grand producteur de pétrole, n’a pas l’intention de quitter l’OPEC+. »

Il a ajouté : « Nous sommes actuellement témoins de la crise la plus profonde de l’industrie pétrolière mondiale, et un volume massif de pétrole n’est pas livré sur le marché. »

L’agression des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran a entraîné des perturbations dans le transit des navires par le détroit d’Ormuz. La perturbation de cette voie stratégique a affecté la chaîne d’approvisionnement en carburants et en énergie, ainsi que de nombreux autres biens comme les produits pétrochimiques et les engrais chimiques dans le monde.

L’Iran a déclaré qu’il est prêt à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, sous réserve d’un cessez-le-feu durable et de la fin de la guerre, en respectant les protocoles et les considérations de sécurité nécessaires.