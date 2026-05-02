Le Guide Suprême Souligne le Rôle Clé des Enseignants et des Travailleurs dans l’Avenir de l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son message officiel daté du 11 Ordibehesht 1405, le Guide Suprême a souligné que le progrès d’un pays repose fondamentalement sur deux éléments : la science et l’action. Les enseignants jouent le rôle principal dans la première étape de cet objectif majeur. Ils portent la lourde et noble responsabilité de transmettre le savoir, de développer les compétences pratiques et de forger l’identité de la future génération. Les élèves et les étudiants, qui grandissent et évoluent aux côtés de leurs professeurs, refléteront dans un avenir proche les comportements, la morale et les valeurs acquis. Que ce soit au sein du foyer familial, au travail ou dans l’espace public, ils seront le miroir des enseignements reçus.

D’autre part, le domaine du travail représente une vaste scène qui s’étend à l’échelle de toute la nation. Elle englobe les foyers, les bureaux, les usines, les fermes, les mines et le secteur des services. Le Guide Suprême a affirmé que l’engagement et le travail acharné dans ces secteurs sont les garants du développement et de la prospérité du pays. Un travailleur dévoué, par la qualité de son labeur, atteint une position si noble qu’il mérite une immense gratitude, tout comme les parents et les éducateurs qui forment les citoyens de demain.

Soulignant les 47 années d’efforts continus de la République Islamique, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei a rappelé que l’Iran, par la grâce divine, a prouvé ses capacités extraordinaires face à ceux qui s’opposent à son indépendance. Désormais, cette même détermination doit se manifester dans le “jihad” économique et culturel. Les enseignants et les travailleurs, formant la colonne vertébrale de la société, doivent avoir pleinement conscience de la valeur inestimable de leur mission, qui dépasse largement le simple cadre d’une activité rémunérée.

Afin de concrétiser cette vision stratégique et de transformer les hommages symboliques en actions tangibles, le message met l’accent sur la nécessité d’une solidarité nationale inébranlable.

Un Soutien Pratique et National

Le Guide Suprême a appelé la nation iranienne à soutenir activement ces deux catégories professionnelles, avec la même ferveur que le soutien apporté aux forces de sécurité sur le terrain. Cela implique une implication accrue des familles dans la bonne gestion des écoles et des universités. Sur le plan économique, il a insisté sur l’importance vitale de privilégier la consommation de produits de fabrication locale afin de soutenir les travailleurs productifs iraniens.

Il a également exhorté les propriétaires d’entreprises à éviter au maximum les licenciements, considérant chaque travailleur comme une véritable richesse pour l’unité de production. L’État est également appelé à faciliter et à soutenir ces initiatives bienveillantes.

Le message conclut que l’Iran poursuivra son ascension vers les sommets de l’excellence. Grâce à l’enracinement de l’identité iranienne et islamique dans l’esprit des jeunes par les éducateurs, et à la priorité donnée à l’économie locale, le pays surmontera tous les défis, avec l’aide de Dieu et les prières de l’Imam Mahdi (qu’Allah hâte sa réapparition).

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