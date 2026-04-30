Un autre pétrolier sous sanctions américaines a franchi le détroit d’Ormuz

Selon l’agence de presse Abna citant Tankertrackers, une entreprise de suivi des pétroliers, le pétrolier iranien « Vigor », figurant sur la liste des sanctions des États-Unis, a franchi le détroit d’Ormuz le 25 avril (5 Ordibehesht) avec son système de positionnement activé et est entré dans les eaux territoriales iraniennes.

Selon ce rapport, alors que les responsables américains affirment avoir bloqué le détroit d’Ormuz, le pétrolier « Vigor » est actuellement en train de procéder au chargement du pétrole iranien.

Il convient de noter que ce navire a transporté et transféré au total 47 millions de barils de pétrole iranien sur les routes commerciales jusqu’à présent.

Précédemment, le super-pétrolier « Cuba » (Yuri), battant pavillon des Pays-Bas (Curaçao), qui venait de passer le détroit d’Ormuz, avait mouillé à l’est de l’île de Larak.

Ce pétrolier figure sur la liste des sanctions américaines depuis 2024 en raison du transport de cargaisons de pétrole iranien vers la Chine.

Les États-Unis affirment avoir bloqué le détroit d’Ormuz et ne permettent pas aux navires liés à l’Iran de passer. Pourtant, selon les rapports, plusieurs navires iraniens ont déjà franchi ce détroit ou y sont entrés.