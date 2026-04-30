Trump annonce une éventuelle réduction des troupes américaines en Allemagne

Selon l’agence de presse Merh, Donald Trump, président des États-Unis, a écrit sur le réseau social Truth Social : « Les États-Unis étudient et examinent une réduction éventuelle des troupes en Allemagne. »

Il a ajouté : « La décision finale à ce sujet sera prise dans un bref délai à l’avenir. »

Bien que Trump n’ait pas mentionné de raisons pour cette réduction des troupes, il semble que cette mesure américaine soit due aux différends politiques avec l’Allemagne concernant la guerre contre l’Iran et le détroit d’Ormuz, ainsi qu’au manque de soutien de Berlin à Washington.

Environ 36 000 militaires américains actifs sont stationnés de manière permanente en Allemagne.

En comptant les contractuels civils, les employés du ministère de la Défense et les forces de réserve américaines, ce chiffre est estimé dans certains médias allemands à près de 50 000 personnes.

L’Allemagne est, après le Japon, le deuxième plus grand hôte de forces américaines en dehors du territoire des États-Unis et occupe la première place en Europe.