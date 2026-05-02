Selon l'agence de presse ABNA, le journal américain Wall Street Journal a rapporté que les drones iraniens ont prouvé leur efficacité face au système THAAD américain.

Ce rapport indique que cette question attirera très probablement l'attention de la Russie.

Le Wall Street Journal ajouté que les radars du système THAAD ont été neutralisés lors des attaques de drones iraniens contre la Jordanie et les Émirats arabes unis. Ce rapport indique également que la guerre contre l'Iran a offert à la Chine, à la Russie et à la Corée du Nord une opportunité rare de comprendre les limites de l'armée américaine.

Il est à noter que les rapports concernant les dégâts infligés aux positions américaines dans la région sont publiés au compte-gouttes par les médias internationaux, sous le coup d'une censure sévère imposée à ces médias.

Auparavant, « Defense Security Asia » avait révélé dans un rapport qu'un chasseur iranien F-5 avait réussi à bombarder une base américaine au Koweït, malgré la présence de systèmes de missiles Patriot, d'intercepteurs à courte portée et d'une couverture radar avancée permanente.