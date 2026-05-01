Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son communiqué officiel, l’ambassade iranienne a précisé que les allégations portées contre la République islamique d’Iran sont totalement dépourvues de preuves crédibles. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un agenda politique restreint, destiné à détourner l’attention internationale des causes réelles du terrorisme et de l’extrémisme violent.

L’Iran, principale victime du terrorisme mondial

Le document rappelle une réalité historique indéniable : l’Iran est, depuis des décennies, l’une des principales victimes du terrorisme. Dans cette lutte acharnée, le pays a sacrifié la vie de centaines de milliers de citoyens innocents, y compris de hauts responsables et d’éminents scientifiques. Malgré ces pertes tragiques, la République islamique d’Iran demeure en première ligne du combat mondial contre le terrorisme et l’idéologie extrémiste.

À cet égard, l’ambassade a exprimé ses profonds regrets face à l’hypocrisie de certains pays occidentaux. Alors qu’ils se proclament champions de la lutte antiterroriste, ces mêmes États sont devenus des refuges sûrs pour des groupes terroristes dont les mains sont entachées du sang des Iraniens. Ces éléments continuent d’ailleurs de propager librement leurs idéologies extrémistes et violentes à travers l’Europe.

Mise en garde contre les opérations sous “fausse bannière”

Cette déclaration intervient dans un contexte où certains médias britanniques, poursuivant leur campagne de diabolisation contre l’Iran, ont diffusé des affirmations sans fondement liant Téhéran aux récentes attaques terroristes à Londres.

L’ambassade de la République islamique d’Iran a tenu à rappeler qu’elle avait déjà fait part aux autorités britanniques compétentes, lors de correspondances et de dialogues officiels antérieurs, de ses vives inquiétudes concernant des activités suspectes et la possibilité d’opérations dites “sous fausse bannière” (false flag) sur le sol britannique.

Enfin, la représentation diplomatique a réitéré qu’une lutte véritable et efficace contre ces menaces sécuritaires exige une coopération mutuelle, fondée sur une confiance réciproque et des preuves irréfutables, loin des manipulations médiatiques et politiques.

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