Amour et Raison : La vision islamique du mariage au-delà de la passion

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’Islam considère le principe de l’amour comme précieux, mais pour qu’il soit constructif, il doit être accompagné de raison, de connaissance et de piété. Un amour sain mène à la responsabilité, à la sérénité et à la croissance mutuelle, en se fondant sur une compatibilité (Kafā’a) sur les plans moral, religieux, culturel et économique. L’affection n’est bénéfique que lorsqu’elle s’inscrit dans l’orbite de la raison et de la vérité. Dans la perspective islamique, le mariage est bien plus qu’une simple effervescence émotionnelle ; c’est un engagement et un contrat basés sur des droits et des devoirs. Bien que le mariage soit un don divin, il ne perdure que par l’engagement. Les conditions essentielles d’une union réussie sont la compatibilité, l’équilibre et le sens des responsabilités, et non la seule intensité des sentiments.

Le lien conjugal n’est pas une simple exaltation passagère, mais un contrat moral, juridique et spirituel où les droits et les responsabilités mutuels jouent un rôle central. Sa valeur réside dans son harmonie avec les intérêts individuels, familiaux, sociaux et religieux. Ainsi, dans la culture islamique, le mariage a un objectif qui transcende la simple dépendance affective. L’éducation islamique vise à transformer les émotions instables et les attachements passionnels en un amour conscient, durable et responsable.

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Les dangers de l’attachement excessif et des décisions irréfléchies

Un amour passionnel et non maîtrisé peut survenir entre des personnes non-mahram, au sein de la famille ou même entre deux personnes du même sexe. Parfois, même après le mariage, l’un des conjoints développe une dépendance unilatérale et excessive envers l’autre. Ce qui est le plus courant, cependant, c’est l’amour passionnel qui naît à l’adolescence et pousse deux jeunes à vouloir se marier à tout prix. Bien qu’une telle décision puisse sembler louable pour éviter le péché, un mariage fondé sur une dépendance excessive et quasi addictive est souvent voué à l’échec, marqué par des tensions et des conflits.

Dans de tels cas, les deux personnes tombent amoureuses et, sous la pression de cet état émotionnel, décident de se marier sans prêter attention aux compatibilités essentielles. Il arrive même qu’ils persistent dans leur décision tout en étant conscients de leur incompatibilité, car cet état passionnel les a privés de leur capacité à prendre une décision saine. Si, pour une raison ou une autre, ces jeunes ne parviennent pas à se marier, ils peinent à s’oublier et subissent une pression psychologique intense. L’expérience montre que dans les cas où le mariage a lieu, une fois l’euphorie initiale passée, les reproches et les frustrations commencent, et après un certain temps, les conjoints ont le sentiment d’avoir fait le mauvais choix.

Prétendre à la religiosité par amour : un fondement fragile

Parfois, une personne peut prétendre changer de religion, devenir plus pratiquante ou même renoncer à sa famille par amour, pensant ainsi prouver la sincérité de ses sentiments. Cependant, une telle démarche est illusoire. L’adhésion aux devoirs religieux, comme la prière et le jeûne, doit d’abord reposer sur une conviction rationnelle de la vérité de la foi. Une religiosité adoptée sous le coup de l’émotion pour plaire à quelqu’un manque de racines profondes. Lorsque le feu de la passion s’éteindra, ces pratiques seront probablement abandonnées. L’engagement religieux doit être le fruit de la connaissance, de l’étude, de la réflexion et de la consultation pour qu’une foi sincère et durable puisse s’ancrer dans le cœur. L’Imam Sadiq (paix sur lui) a dit :

« Celui qui entre dans cette religion par [l’attrait pour] les hommes, les hommes l’en feront sortir de la même manière qu’ils l’y ont fait entrer. Et celui qui y entre par le Livre et la Sunna, les montagnes pourraient bouger avant qu’il ne vacille. »

Ce hadith souligne qu’une foi basée sur l’émotion est éphémère et disparaît avec l’amour qui l’a inspirée.

Conclusion : Vers un amour éclairé et responsable

En conclusion, l’amour en soi n’est ni blâmable ni suffisant pour le mariage. Ce qui détermine sa valeur, c’est sa nature et ses conséquences. Si l’amour conduit à négliger la connaissance, la compatibilité, la foi et la responsabilité, un tel mariage sera risqué, instable et nuisible. Cependant, si l’amour est associé à la raison, à la piété, à la connaissance, à une consultation avisée et à la compatibilité, il peut se transformer en un lien sain, durable et béni. Le modèle prôné par l’Islam est celui d’un amour guidé, rationnel, responsable et orienté vers Dieu ; un amour qui apporte la sérénité (sakînah) et transforme un attachement brut en une affection mûre et stable.

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