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Commandants sionistes : Nous n'avons aucun équipement pour faire face aux drones du Hezbollah

28 avril 2026 - 12:24
Code d'info: 1807338
Source: ABNA
Commandants sionistes : Nous n'avons aucun équipement pour faire face aux drones du Hezbollah

Les commandants de l'armée du régime sioniste ont admis manquer d'équipements nécessaires pour faire face aux drones du Hezbollah.

Selon un rapport de l'agence Abna citant Radio de l'Armée sioniste, lors d'une réunion militaire, le commandant de la 282e brigade de l'armée de ce régime a admis : « Nous devons prendre en compte la menace posée par les drones du Hezbollah. »

Selon ce rapport, les commandants des unités de l'armée du régime sioniste ont vivement critiqué le manque d'équipements nécessaires pour faire face à cette menace complexe et ont déclaré : « On ne peut pas faire grand-chose contre les drones du Hezbollah. »

Ces commandants ont admis qu'ils étaient entrés en guerre au Liban sans équipements suffisants et nécessaires. Cela alors que l'on a précédemment assisté à une utilisation massive de drones dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qu'il y a eu assez de temps pour résoudre ce problème.

Tamir Ha-Idan, commandant de l'armée de l'air du régime sioniste, avait précédemment été réprimandé pour l'échec militaire des sionistes face au défi des drones du Hezbollah.

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