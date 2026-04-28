Al-Wefaq : L’étouffement politique à Bahreïn s’est intensifié

Selon un rapport de l’agence Abna citant Al Mayadeen, l’association Al-Wefaq Bahreïn a déclaré que les mesures prises par les responsables de ce pays contre 69 citoyens bahreïnis sous l’accusation de soutien à l’Iran sont considérées comme cruelles et inhumaines.

Cette association a souligné que la révocation de la citoyenneté et de la nationalité de ces personnes équivaut à leur exécution morale et civile et à leur suppression complète des documents d’identité. Ces mesures entraînent une aggravation des violations des droits de l’homme à Bahreïn.

Al-Wefaq a ajouté que Bahreïn connaît une aggravation de la crise politique depuis plus d’une décennie. Les responsables de ce pays doivent cesser d’attaquer les droits des citoyens sous divers prétextes. D’autres mesures dans ce domaine aboutiront finalement à l’effondrement social et à la disparition de la paix intérieure.

Cette association a déclaré que Bahreïn a besoin d’un système politique démocratique fondé sur le respect des libertés politiques et de la justice.