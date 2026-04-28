États-Unis : Nous sommes faibles face aux missiles avancés et aux armes hypersoniques

Selon un rapport de l’agence Abna citant RT, Mark Berkovitz, sous-secrétaire américain à la Défense, lors d’une réunion du Comité des forces armées du Sénat américain ces derniers jours, a admis que les forces américaines ne disposent pas actuellement des équipements nécessaires pour faire face aux armes hypersoniques et aux missiles guidés avancés.

Il a ajouté : « Aujourd’hui, nous disposons d’un système de défense terrestre à un seul niveau très limité, conçu pour faire face à de petites attaques en provenance de Corée du Nord. »

Berkovitz a déclaré : « Notre capacité face aux attaques de missiles balistiques est très limitée. »

Cette reconnaissance ouverte et explicite d’un haut responsable du ministère américain de la Défense survient alors que le pays fait face à une pénurie sévère de réserves d’armes après la guerre avec l’Iran.

Des rapports publiés indiquent que les Américains ont utilisé près de la moitié de leurs réserves de missiles Patriot au cours des premières semaines du conflit avec l’Iran.

Berkovitz a également souligné lors de la réunion susmentionnée : « La principale menace à ce niveau pour nous est la Chine. »

Des rapports de renseignement indiquent que la Chine et la Russie disposent de grandes réserves d’armes hypersoniques.