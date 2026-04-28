Chine : La raison du blocus du détroit d’Hormuz sont les opérations illégales de Washington et Tel-Aviv

Selon un rapport de l’agence de presse Abna citant Al Jazeera, le représentant de la Chine à l’ONU a précisé dans un discours : La fermeture du détroit d’Hormuz est due aux opérations militaires illégales de Washington et Tel-Aviv.

Ce représentant de Pékin a ensuite ajouté : La solution au problème du détroit d’Hormuz réside dans la réalisation d’un cessez-le-feu global et durable dans les meilleurs délais. La résolution du problème du détroit d’Hormuz doit inclure l’obtention d’un cessez-le-feu général et permanent dans les plus brefs délais.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, avait également déclaré auparavant, sans condamner les tensions créées par les États-Unis et le régime sioniste dans la région, qui ont conduit à l’insécurité dans le détroit d’Hormuz : Les perturbations de la navigation dans le détroit d’Hormuz ont affecté la sécurité énergétique et le commerce mondial. Plus de 20 000 marins sont égarés en mer. Il est maintenant temps de faire preuve de retenue, d’engager le dialogue et de résoudre le problème pacifiquement conformément à la Charte des Nations Unies.