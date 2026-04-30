Journée nationale du golfe Persique : Le message de l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei sur le nouvel ordre régional

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son message, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei a qualifié le golfe Persique de « bénédiction divine sans précédent » pour les nations musulmanes et particulièrement pour le peuple iranien. Il a rappelé que cette zone n’est pas seulement une voie navigable, mais un pilier de l’identité et de la civilisation régionales, ainsi qu’une artère vitale de l’économie mondiale via le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman. Cette richesse stratégique a, au fil des siècles, attiré la convoitise des puissances arrogantes européennes et américaines, sources d’insécurité et d’agressions répétées.

Pour bien comprendre la dynamique historique de la région, il est nécessaire de revenir sur les luttes d’indépendance menées par le peuple iranien.

Une histoire de résistance et de souveraineté

Le Guide suprême a souligné que la nation iranienne, qui possède le plus long littoral sur le golfe Persique, a toujours été à l’avant-garde des sacrifices pour son indépendance. De l’expulsion des Portugais — événement à l’origine de la désignation du 10 Ordibehesht (30 avril) comme Journée nationale du golfe Persique — à la résistance contre les colonisateurs néerlandais et britanniques, l’Iran a toujours défendu ses eaux. La Révolution islamique a constitué un point culminant dans cette lutte pour couper la main des puissances arrogantes. Les événements récents, marqués par la défaite cinglante des plans américains, ouvrent selon lui un « nouveau chapitre » pour la région.

Face aux défis actuels, le message met en lumière l’éveil des peuples et l’illusion de la sécurité offerte par les puissances étrangères.

La fin de l’hégémonie américaine et le nouvel ordre régional

Le message souligne que la présence américaine est le principal facteur d’insécurité. Les récentes démonstrations de force des forces navales iraniennes (Armée et CGRI) ont prouvé aux opinions publiques et aux dirigeants régionaux que les bases américaines, fragiles, sont incapables de se protéger elles-mêmes, et encore moins de protéger leurs alliés. L’Ayatollah Khamenei affirme que « l’avenir brillant de la région du golfe Persique sera un avenir sans les États-Unis », partagé avec les pays voisins dans une destinée commune, où les étrangers malveillants n’auront d’autre place que « le fond de ses eaux ».

Enfin, le texte aborde la détermination de la nation iranienne à sécuriser la région à travers ses avancées technologiques et sa cohésion.

La mobilisation nationale et la nouvelle gestion du détroit d’Ormuz

Le Guide suprême a salué le soulèvement miraculeux de la nation iranienne, soulignant que 90 millions d’Iraniens sont prêts à défendre toutes les dimensions de leur identité et de leurs avancées scientifiques et technologiques (nano, bio, nucléaire, spatial) contre l’impérialisme et le sionisme sanguinaire. L’Iran islamique mettra en œuvre une nouvelle gestion du détroit d’Ormuz, instaurant des règles juridiques qui garantiront la sécurité, la prospérité et le confort de toutes les nations de la région, anéantissant ainsi les abus des ennemis.

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