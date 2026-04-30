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Haute responsable du Hezbollah : La résistance ne s’arrêtera pas tant que le sol libanais ne sera pas entièrement libéré

30 avril 2026 - 13:10
Code d'info: 1808101
Source: ABNA
Haute responsable du Hezbollah : La résistance ne s’arrêtera pas tant que le sol libanais ne sera pas entièrement libéré

Le vice-président du Conseil politique du Hezbollah au Liban a exposé la position de ce mouvement concernant la poursuite des combats et les conditions de négociation avec le régime sioniste.

Selon l’agence de presse Abna, Mahmoud al-Qammati, vice-président du Conseil politique du Hezbollah libanais, dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera Mubasher, a déclaré : « Notre position fixe est la nécessité d’établir un cessez-le-feu complet avant d’entrer dans toute forme de négociations indirectes avec Israël. »

Il a souligné : « La résistance ne s’arrêtera pas tant que le sol libanais ne sera pas entièrement libéré. »

Al-Qammati a précisé : « Nabih Berri, le président du Parlement, a insisté sur le rejet de négociations directes avec l’ennemi israélien, et on ne peut pas mettre de côté sa position. »

Il a ajouté : « Notre patience face aux agressions israéliennes ne sera pas sans fin, et cela n’a aucun lien avec la guerre d’Israël contre l’Iran. »

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