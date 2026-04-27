Augmentation drastique de la criminalité parmi les jeunes sionistes

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le journal en hébreu Yediot Aharonot a rapporté que les données publiées par la police du régime sioniste indiquent une augmentation notable de l'implication des jeunes et adolescents sionistes dans des affaires dangereuses.

Le rapport indique que les meurtres, qu'ils soient intentionnels ou non, figurent parmi ces affaires.

Le journal en question a ajouté que l'augmentation des crimes graves tels que le meurtre et les violences sexuelles parmi les jeunes sionistes est devenue préoccupante. Cette tendance s'inscrit dans l'ombre de la propagation de pensées extrémistes au sein de la société sioniste.

Auparavant, le journal en hébreu Haaretz avait rapporté que l'augmentation des suicides parmi les soldats sionistes au cours du mois dernier était préoccupante.

Les médias sionistes ont également rapporté qu'au moins huit soldats, accompagnés de trois réservistes, se sont suicidés au cours du mois en cours.