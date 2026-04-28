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Analyste irakien : Les États-Unis ont abandonné leurs objectifs précédents contre l’Iran

28 avril 2026 - 12:19
Code d'info: 1807332
Source: ABNA
Analyste irakien : Les États-Unis ont abandonné leurs objectifs précédents contre l’Iran

Un analyste irakien a fait référence à la supériorité de l’Iran face aux États-Unis et au régime sioniste.

Selon un rapport de l’agence Abna citant Al Maouneh, l’analyste politique irakien Ibrahim Al-Sarraj a souligné que les calculs des États-Unis à l’égard de la République islamique d’Iran se sont révélés erronés. Actuellement, tout le focus de Washington est tourné vers l’ouverture du détroit d’Hormuz.

Il a ajouté que la stratégie actuelle des États-Unis signifie l’abandon des objectifs déclarés contre l’Iran, en particulier à l’ombre des réalisations de ce pays sur le champ de bataille.

Al-Sarraj a déclaré qu’à la suite de ces réalisations, 15 généraux américains ont été relevés de leurs fonctions.

Il a dit : Le régime sioniste souffre également d’une crise réelle sur le front intérieur. Le gagnant actuel de cette guerre est l’Iran.

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