Analyste irakien : Les États-Unis ont abandonné leurs objectifs précédents contre l’Iran

Selon un rapport de l’agence Abna citant Al Maouneh, l’analyste politique irakien Ibrahim Al-Sarraj a souligné que les calculs des États-Unis à l’égard de la République islamique d’Iran se sont révélés erronés. Actuellement, tout le focus de Washington est tourné vers l’ouverture du détroit d’Hormuz.

Il a ajouté que la stratégie actuelle des États-Unis signifie l’abandon des objectifs déclarés contre l’Iran, en particulier à l’ombre des réalisations de ce pays sur le champ de bataille.

Al-Sarraj a déclaré qu’à la suite de ces réalisations, 15 généraux américains ont été relevés de leurs fonctions.

Il a dit : Le régime sioniste souffre également d’une crise réelle sur le front intérieur. Le gagnant actuel de cette guerre est l’Iran.