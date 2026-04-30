Amiral iranien : L’idée de l’ennemi d’une victoire en 3 jours est devenue une blague militaire

Selon l’agence de presse Abna, l’amiral de division « Shahram Irani », commandant de la marine de l’armée de la République islamique d’Iran, dans une émission de télévision, en évoquant les calculs erronés de l’ennemi envers l’Iran, a déclaré : « L’ennemi pensait qu’il pourrait obtenir des résultats dans la guerre contre l’Iran dans le temps le plus court possible, par exemple 3 jours à une semaine, et cette idée est devenue une blague dans les universités militaires. »

Il a ajouté que lors de la troisième guerre imposée, l’ennemi s’est rapproché de l’Iran par la mer et a utilisé des plateformes de missiles dans des unités navales. La marine de l’armée a mené 7 opérations de missiles contre le porte-avions Abraham Lincoln, et les États-Unis n’ont pas pu faire décoller leurs avions ni mener d’opérations aériennes pendant un certain temps.

L’amiral Irani a continué : « Les États-Unis ont été contraints d’effectuer des réparations et d’ajouter plus de destroyers ; c’est-à-dire qu’ils ont déployé plus de plateformes de missiles sur le terrain, mais malgré cela, ils sont à l’arrêt. »

Le commandant de la marine de l’armée, en évoquant le contrôle du détroit d’Ormuz, a précisé : « Nous avons fermé le détroit d’Ormuz depuis la mer d’Arabie, et s’ils avancent davantage, nous effectuerons rapidement des opérations militaires. »

Il a souligné la détermination des combattants à se venger et a déclaré : « Nous sommes déterminés à venger nos martyrs jusqu’à la dernière goutte de sang. »

L’amiral Irani, dans une autre partie de ses discours, en évoquant les nouvelles capacités de la marine de l’armée, a averti : « Bientôt, vous verrez certainement une arme venant de nous, contre laquelle beaucoup ont très peur et qui est juste sous leur nez ! J’espère qu’ils ne feront pas une crise cardiaque ! »