L’Amérique est totalement embourbée / Nous sommes prêts à poursuivre la guerre

Selon le correspondant d’Abna, le général d’armée Mohsen Rezaei, conseiller militaire du commandant en chef, s’exprimant sur les derniers développements de la guerre du Ramadan, a félicité la naissance de l’Imam Reza (que la paix soit sur lui) et a déclaré : « 31 millions de personnes se sont inscrites à la campagne « Sacrifice de vie », dont environ 50 % ont exprimé leur volonté de se rendre disponibles sur les fronts militaires et de sécurité. Une autre partie des inscrits a exprimé sa disponibilité pour l’aide financière ou la coopération en matière de renseignement, et je tiens à remercier ces chers citoyens pour cette déclaration de disponibilité. »

Il a ajouté : « La réalité est que l’Amérique est totalement embourbée. D’un côté, elle veut combattre et pourrait même entrer dans cette arène dans les deux ou trois prochains jours, mais les militaires américains disent à Trump que la probabilité que les forces américaines soient capturées est élevée, car ils veulent débarquer sur les côtes sud. »

Le général Rezaei a souligné : « Bien sûr, ils pourraient également mener des activités depuis l’ouest du pays ou bombarder Téhéran, et c’est leur dernier plan et leur dernière stratégie sur la table. Mais les militaires ont dit à Trump que ce n’est pas comme l’attaque contre Ispahan ; ce sera une défaite désastreuse. Ici, les navires de guerre couleront et les soldats américains seront capturés, et ils en sont très inquiets. »

L’Iran est prêt à faire face à toute forme de menace

Le conseiller militaire du commandant en chef, citant un verset du Coran, a déclaré : « L’exemple de l’Amérique est comme la maison d’une araignée, fragile. Les navires de guerre américains ne peuvent pas aller chez eux, qui se trouvent dans les mêmes pays du sud du Golfe Persique, et [nous ne le leur permettons pas en contrôlant le détroit d’Ormuz]. »

Les Américains se trouvent actuellement dans une situation où ils ont renoncé aux opérations militaires. Les plans militaires précédents de ce pays ont échoué, et désormais leurs derniers schémas sont en cours d’examen. Les militaires de ce pays disent que si de telles actions se poursuivent, ce sera une défaite désastreuse. À cet égard, cette situation a suscité de nombreuses inquiétudes parmi les responsables américains et Trump.