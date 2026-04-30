Représentation de l’Iran : L’uranium enrichi de l’Iran est sous la surveillance complète de l’AIEA

Selon l’agence de presse Abna, la représentation de l’Iran auprès de l’ONU a annoncé, mercredi (heure locale), que tout l’uranium enrichi de l’Iran a toujours été sous la surveillance complète de l’AIEA et qu’aucun rapport, même concernant un seul gramme de matériel nucléaire iranien, ne fait état d’un dévoiement par rapport à la voie pacifique.

La représentation a ajouté : « Les États-Unis ont abusé de la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et ont présenté l’uranium enrichi de l’Iran comme une menace, afin de détourner l’attention de leurs propres violations des engagements, ainsi que celles de leurs alliés, en matière de désarmement nucléaire. »

La représentation de la République islamique d’Iran auprès de l’ONU a précisé : « Le Conseil de sécurité de l’ONU, le Directeur général de l’AIEA et le Conseil des gouverneurs n’ont pas seulement manqué de condamner ces attaques illégales, mais, avec tout le regret, ils ont pris des mesures qui ont inversé les rôles de victime et d’agresseur. »