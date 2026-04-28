Vague de terreur au Nigeria : L’EI revendique un massacre, le fléau des enlèvements s’intensifie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La situation sécuritaire au Nigeria continue de se détériorer de manière alarmante, avec une multiplication des attaques perpétrées par des groupes terroristes et des bandes criminelles. Dans les derniers jours, deux événements majeurs ont tragiquement illustré la vulnérabilité de la population civile face à cette menace grandissante.

Dans une déclaration officielle, le groupe terroriste takfiri « Daech » (EI) a revendiqué la responsabilité d’une attaque meurtrière qui a visé des civils dans l’État d’Adamawa, dans le nord-est du pays, entraînant la mort d’au moins 29 personnes. Cette revendication confirme l’empreinte sanglante de ce groupe dans la région et sa capacité à mener des opérations d’envergure, semant la mort et la terreur au sein des communautés locales.

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Le fléau des enlèvements d’élèves : un drame sans fin

Simultanément, dans le centre du pays, le gouvernement de l’État de Kogi a annoncé que les forces de sécurité avaient réussi à secourir 15 élèves. Ces derniers faisaient partie d’un groupe de 23 enfants, ainsi que l’épouse du directeur d’une école, qui avaient été enlevés par des hommes armés lors d’un raid nocturne samedi dernier. L’attaque visait une école et un orphelinat informel, démontrant une fois de plus que les lieux d’éducation sont devenus des cibles privilégiées pour les ravisseurs.

Kingsley Femi Fanwo, le commissaire à l’information de l’État, a confirmé le sauvetage des 15 élèves tout en précisant que « les efforts se poursuivent pour libérer les autres otages ». Ce type d’enlèvement contre rançon est devenu une véritable industrie criminelle dans de nombreuses régions du Nigeria. Malgré les promesses répétées du gouvernement fédéral de mettre fin à ce fléau, les enlèvements de masse continuent de perturber l’éducation, le commerce et les déplacements, engendrant un sentiment de désespoir et de méfiance de la part des citoyens envers l’efficacité de leurs dirigeants.

Des opérations militaires controversées et des victimes civiles

Cette insécurité est aggravée par des incidents impliquant les forces armées elles-mêmes. Il y a deux semaines, des dizaines de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes de l’armée nigériane dans l’État de Yobe, également dans le nord-est. Selon l’armée, l’opération visait des éléments du groupe terroriste « Boko Haram ». Cependant, des résidents locaux ainsi que l’organisation Amnesty International ont rapporté un nombre très élevé de victimes civiles.

Les bilans de cette tragédie varient considérablement. Dans un message sur le réseau social X, Amnesty International a déclaré que le nombre de morts s’élevait à plus de 100, avec 35 autres personnes grièvement blessées. Un chef local a, quant à lui, estimé le nombre total de morts et de blessés à près de 200. Cet événement tragique soulève de sérieuses questions sur les méthodes employées dans la lutte contre le terrorisme et sur le coût humain pour une population déjà prise au piège entre les groupes armés et les opérations militaires. Le Nigeria se retrouve ainsi pris dans une spirale de violence où les civils paient le plus lourd tribut.

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