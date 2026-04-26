Selon l'agence de presse Abna, le journal en hébreu Yediot Ahronot a admis que l'idée selon laquelle il est possible de détruire la capacité des ennemis de Tel-Aviv à Gaza, au Liban et en Iran, et même de détruire leurs croyances, reflète le niveau d'impuissance et d'incapacité des décideurs du régime sioniste et des États-Unis.

Ce rapport indique qu'ils sont incapables de tirer les leçons de leurs défaites passées.

Le journal en hébreu Ma'ariv avait également rapporté que la guerre avec l'Iran n'a pas seulement coûté des milliards de dollars aux États-Unis, mais qu'elle a également consommé une grande partie des réserves d'armes précises et coûteuses de ce pays, selon de nouvelles analyses.

La suite du rapport indique que, selon l'analyse du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), les forces américaines ont utilisé des milliers de missiles de croisière, de missiles intercepteurs et de systèmes de défense avancés pendant les 39 jours de guerre, bien au-delà des estimations initiales. Parmi les systèmes qui ont été particulièrement endommagés figuraient certains composants du système de défense antimissile et antiaérien américain.