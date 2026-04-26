Haaretz : Le taux de suicide parmi les militaires israéliens est préoccupant

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, le journal en hébreu Haaretz a rapporté que l'augmentation des suicides parmi les soldats israéliens au cours du mois dernier est devenue préoccupante.

Les médias israéliens ont également rapporté qu'au moins huit soldats et trois réservistes se sont donné la mort au cours du mois en cours.

Il convient de noter que, dans l'ombre de la poursuite des provocations belliqueuses du régime israélien dans la région, en particulier à Gaza, au Liban et en Iran, et de l'érosion de ce processus, les soldats israéliens souffrent gravement de l'épuisement et de la baisse du moral, ce qui finit par les pousser au suicide.