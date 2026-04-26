La flottille Samoud 2 arrive en Sicile sur la voie de la levée du blocus de Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence palestinienne Shihab, la flottille mondiale Samoud 2, qui poursuit sa route vers l'Italie, est prête à reprendre sa mission de levée du blocus de la bande de Gaza par le régime sioniste et d'acheminer l'aide humanitaire aux habitants de Gaza à partir de ce dimanche.

Cette flottille est une initiative civile lancée en 2025 avec la participation de représentants d'organisations civiles, d'activistes et de volontaires de différents pays. Elle suit actuellement son deuxième voyage dans le cadre de la « mission du printemps 2026 ». Les navires de cette flottille sont partis de Barcelone, en Espagne, le 12 avril et sont arrivés sur l'île de Sicile en Italie le 23 du même mois, rejoignant les autres bateaux participants à cette flottille.

Un membre du conseil d'administration de cette flottille a déclaré que la première étape de ce voyage avait été un succès. Il a précisé qu'en cours de route, un grand navire de fret à destination du régime sioniste avait été contraint de changer de cap. Il a souligné que l'objectif final est d'atteindre Gaza et de briser son blocus.

Les activistes politiques participant à ce convoi ont décrit l'objectif de cette mission comme la création d'un corridor humain et populaire et la fin du blocus de Gaza, exprimant l'espoir que cette fois, avec un nombre accru de navires et une meilleure préparation, la mission atteindrait ses résultats. Un activiste italien a à cet égard souligné que le plus grand danger réside dans le silence des instances officielles et internationales.

Le porte-parole de la flottille en Italie, faisant référence à la poursuite de la crise à Gaza, a annoncé que cette mission a été reprise en réaction à la non-amélioration de la situation humanitaire dans cette région et que son objectif est de créer un passage humanitaire permanent.

Environ 100 navires de différents pays, dont l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Turquie, participent à cette mission.