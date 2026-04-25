Les attaques par les F-5 de l'Iran ont infligé des dégâts considérables aux bases américaines

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, « NBC News » a révélé samedi que l'Iran a infligé des dommages beaucoup plus étendus aux bases militaires américaines que ce qui a été publiquement reconnu.

Selon ce média, les bases et les équipements américains à travers l'Asie occidentale ont été attaqués par l'Iran pendant l'agression imposée américano-sioniste contre Téhéran ; y compris par un chasseur F-5 iranien dont la réparation pourrait coûter des milliards de dollars à Washington.

« NBC News » a ajouté que ces attaques ont eu lieu malgré la défense anti-aérienne américaine.

Selon trois responsables américains, deux assistants du Congrès et une autre personne familiarisée avec les dégâts, les bases militaires américaines et autres équipements dans la région du Golfe ont subi des dommages considérables dus aux attaques de l'Iran, qui sont bien pires que ce qui a été publiquement admis, et l'on s'attend à ce que Washington dépense des milliards de dollars pour les réparer.