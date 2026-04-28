Coopération de Shanghai : L’Iran Propose de Partager ses Capacités Militaires et son Expérience pour Contrer l’Hégémonie Américaine

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dès son arrivée à Bichkek, la capitale du Kirghizistan, le mardi 28 avril 2026, le général Talaei-Nik a souligné l’importance de la trajectoire puissante des forces armées iraniennes et de la résistance exemplaire de sa nation sur la scène internationale. La visite du général s’inscrit dans une vision géopolitique claire visant à redéfinir les équilibres mondiaux.

L’OCS : Symbole d’un Ordre Mondial Multilatéral

Le porte-parole a décrit l’Organisation de Coopération de Shanghai, forte de son poids géographique et démographique considérable, comme l’incarnation du désir des peuples et des gouvernements de passer d’un système unipolaire injuste à un ordre mondial multipolaire. Cette perspective reflète une tendance croissante parmi de nombreuses nations à chercher des alternatives à l’hégémonie occidentale traditionnelle, en favorisant des alliances basées sur le respect mutuel et la souveraineté.

Aussitôt après son arrivée, le porte-parole a entamé une série d’entretiens de haut niveau pour renforcer les alliances stratégiques.

Rencontres Stratégiques avec les Partenaires Clés

Le général Talaei-Nik a tenu des réunions distinctes avec ses homologues de la Défense du Kirghizistan, de la Russie, du Pakistan et de la Biélorussie, tous des membres influents de l’OCS. Au cours de ces discussions, il a martelé un message constant : « Les États-Unis ne sont plus en position de dicter leur politique aux nations indépendantes. » Il a ajouté que cette réalité est devenue évidente pour le monde entier grâce à la persévérance du peuple et des forces armées iraniennes, et que les États-Unis devront accepter de renoncer à leurs exigences illégales et irrationnelles.

Le discours iranien ne se limite pas à la coopération militaire, il porte également une ferme condamnation des actions de ses adversaires.

Dénonciation du Terrorisme d’État Américain et Sioniste

Le porte-parole du ministère de la Défense a affirmé qu’aujourd’hui, le monde entier considère les États-Unis et le régime sioniste comme des symboles du terrorisme d’État. « Leurs crimes éhontés, notamment le massacre d’innocents, en particulier des enfants et des écoliers de l’école de Minab, ont ruiné la crédibilité du monde occidental et des valeurs qu’il prétend défendre », a-t-il déclaré. Cette accusation directe vise à exposer ce que l’Iran perçoit comme une hypocrisie fondamentale dans le discours occidental sur les droits de l’homme.

En conclusion de ses déclarations, le général a formulé une proposition concrète, marquant la nouvelle posture de l’Iran sur la scène internationale.

Une Offre de Partage de Technologies et d’Expériences

Réaffirmant la pleine préparation des forces armées de la République islamique d’Iran à faire face à toute erreur de la part de ses ennemis, le général Talaei-Nik a conclu en soulignant la double capacité de son pays. « Aujourd’hui, tout en étant prête à assurer une défense puissante et à répondre aux besoins de ses propres forces armées, l’Iran islamique est également prêt à partager ses capacités d’armement défensif avec les pays indépendants, en particulier les membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Nous sommes prêts à partager nos expériences dans la défaite des États-Unis avec les autres membres de l’organisation », a-t-il conclu.

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