Consultations entre Araghchi et le Roi d'Oman sur les développements régionaux

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, l'agence de presse omanaise a annoncé que le Roi de ce pays a rencontré le Ministre des Affaires Étrangères de l'Iran, Seyed Abbas Araghchi, à Mascate, et a été informé de la position de Téhéran concernant les développements régionaux.

Selon ce rapport, le Roi d'Oman a souligné lors de cette réunion la nécessité de trouver des solutions politiques durables afin de réduire les conséquences des crises sur les peuples de la région.

Le Ministre des Affaires Étrangères de notre pays a également remercié l'Oman pour son soutien aux efforts de dialogue et au renforcement des mesures en vue de la réalisation de la stabilité.