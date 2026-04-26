Haaretz : Des milliards de dollars de coûts et le vidage des réserves, résultat de la guerre avec l'Iran

Selon l'agence de presse Mehr, citant Al-Mayadeen, le journal en hébreu Haaretz a rapporté que la guerre avec l'Iran n'a pas seulement coûté des milliards de dollars aux États-Unis, mais qu'elle a également consommé une grande partie des réserves d'armes précises et coûteuses du pays, selon de nouvelles analyses.

La suite du rapport indique que, selon l'analyse du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), les forces américaines ont utilisé des milliers de missiles de croisière, de missiles intercepteurs et de systèmes de défense avancés pendant les 39 jours de guerre, bien au-delà des estimations initiales. Parmi les systèmes particulièrement endommagés figuraient certains composants du système de défense antimissile et antiaérien américain : les missiles de croisière Tomahawk, les missiles intercepteurs Patriot, les systèmes THAAD et les missiles SM-3 et SM-6.

Selon ce rapport, ces systèmes n'étaient pas prévus pour une seule scène d'opération, mais sont même considérés comme des atouts stratégiques pour les États-Unis dans des scénarios beaucoup plus vastes. On estime qu'un missile Tomahawk coûte environ 2,6 millions de dollars, un missile SM-3 environ 28,7 millions de dollars, un SM-6 environ 5,3 millions de dollars, un système THAAD environ 15,5 millions de dollars et un missile Patriot environ 3,9 millions de dollars.

Haaretz a précisé que lorsque ces coûts sont combinés à des milliers de tirs sur quelques semaines, les coûts atteignent des milliards de dollars en très peu de temps. Selon ces estimations, les États-Unis ont utilisé plus de 850 missiles Tomahawk pendant la guerre. Il a également été rapporté que des milliers de missiles Patriot ont été utilisés.

Cependant, le problème ne réside pas seulement dans la quantité utilisée, mais dans le remplissage très lent des réserves. Pour certains systèmes, les fabricants estiment que la période entre la commande et la livraison peut aller jusqu'à quatre ans. Les analystes estiment que si les États-Unis étaient contraints de s'engager dans un autre affrontement majeur, par exemple avec la Chine, il pourrait s'avérer que les réserves actuelles sont dangereusement faibles.