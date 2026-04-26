Israel Hayom : Tel-Aviv a accepté le cessez-le-feu en raison de son incapacité à faire face au Hezbollah

Selon l'agence de presse Abna, le journal sioniste Israel Hayom a admis que l'idée selon laquelle, compte tenu de la diminution de la capacité de l'armée du régime sioniste à gérer une guerre d'usure, l'élimination du Hezbollah par la force militaire dans les conditions actuelles est irréalisable, se renforce.

Dans ce rapport, cité d'un responsable sioniste, il est indiqué que pratiquement aucun moyen militaire n'est capable d'arrêter complètement les attaques de missiles du Hezbollah, et que Tel-Aviv ne peut que les affaiblir.

Selon ce rapport, les cercles militaires du régime sioniste font face à un défi croissant lié à l'épuisement opérationnel, accompagné d'une forte dépendance aux forces de réserve sur plusieurs fronts. Une opération globale contre le Hezbollah nécessiterait une augmentation massive des troupes, ce qui est considéré comme impossible dans les conditions actuelles.

Selon les responsables du régime sioniste, cette réalité montre que le cessez-le-feu est non seulement une nécessité politique, mais aussi une nécessité opérationnelle visant à réduire la pression sur l'armée d'occupation et à recentrer ses objectifs après des mois de guerre continue sur plusieurs fronts. Le régime sioniste a en fait dévié de sa stratégie de victoire militaire vers une guerre d'usure à long terme, et l'objectif d'éliminer le Hezbollah a été mis de côté.

Israel Hayom a ajouté que les responsables militaires admettent que le Hezbollah n'a pas été vaincu militairement. Cette guerre, en raison de la diffusion d'images et de rapports sur les destructions dans le sud du Liban, a entraîné des coûts politiques et diplomatiques croissants pour le régime sioniste, en particulier en Europe et aux États-Unis.